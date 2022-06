Onore ai Caduti

(Di giovedì 9 giugno 2022) – La mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #Berlusconi #forzaitalia #mafia #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

andreapiana13 : RT @rotwolf: @VivoLibera Le fonti russe avevano subito spiegato cosa era successo. Era fuori da ogni logica pensare che i soldati del grand… - Partigi32985066 : RT @rotwolf: @VivoLibera Le fonti russe avevano subito spiegato cosa era successo. Era fuori da ogni logica pensare che i soldati del grand… - colonnelloedi : RT @rotwolf: @VivoLibera Le fonti russe avevano subito spiegato cosa era successo. Era fuori da ogni logica pensare che i soldati del grand… - pasha971 : RT @rotwolf: @VivoLibera Le fonti russe avevano subito spiegato cosa era successo. Era fuori da ogni logica pensare che i soldati del grand… - VivoLibera : RT @rotwolf: @VivoLibera Le fonti russe avevano subito spiegato cosa era successo. Era fuori da ogni logica pensare che i soldati del grand… -

Agenzia ANSA

Fra tutte le dediche alla tragedia di Superga che puntualmente rivivono negli striscioni dei tifosi torinisti: "aidi Superga" o "Maggio 1949: Lisbona non dimentica.al Grande ......per il conferimento della Cittadinanza Onoraria al 1° Reggimento Alpini Artiglieria da montagna presso l'Auditorium Crusa Neira in Piazza Misericordia e deposizione della corona inai... 2 giugno: a Firenze deposizione corona in onore Caduti Come spiegano Daniele Marchesini e Stefano Pivato nel loro ultimo libro (Il Mulino), l’abitudine proviene dal mondo della politica e, all’inizio, distingue gli ultras dagli hoolingas inglesi. Fino a p ...Quel maledetto 23 giugno 2010 resterà sempre nella mente dei foggiani e degli italiani. A Herat in Afghanistan, perde infatti la vita il caporal maggiore capo dell’Esercito Italiano Francesco Positano ...