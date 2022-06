Nuovi tronisti Uomini e Donne 2022 2023 | i nomi più interessanti

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 giugno 2022) A breve prenderanno il via i provini per la nuova stagione di, quella che esordirà su Canale 5 a metà settembree che terminerà a giugno, ma sappiamo già che uno deisarà uno dei corteggiatori di questa edizione. Escludendo quelli scelti, che sono ovviamente fidanzati, gli occhi sono puntati su Federica Aversano, Andrea Della Cioppa e Lilli Pugliese , che non sono stati scelti rispettivamente daiMatteo Ranieri, Veronica Rimondi e Luca Salatino. Quante possibilità concrete hanno questi tre ragazzi per essere scelti dalla redazione dicome? Vediamolo insieme! ...