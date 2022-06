Marco Cucolo e Edoardo Tavassi in infermeria: uno costretto a ritirarsi, ecco per quale motivo (Di giovedì 9 giugno 2022) AGGIORNAMENTO: Marco Cucolo è stato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi per problemi medici. Edoardo Tavassi sta bene ed appena risolverà un problema con un dente ritornerà in gara. Per motivi medici Marco Cucolo deve abbandonare definitivamente l’#Isola pic.twitter.com/TkMOyEgyZ1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2022 Edoardo Tavassi e Marco Cucolo in infermeria: uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 giugno 2022) AGGIORNAMENTO:è statoa lasciare l’Isola dei Famosi per problemi medici.sta bene ed appena risolverà un problema con un dente ritornerà in gara. Per motivi medicideve abbandonare definitivamente l’#Isola pic.twitter.com/TkMOyEgyZ1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2022in: uno... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

