Madonna sarà interpretata da Julia Garner

La popstar sceglie una superstar. Sembra ormai certo: Julia Garner, attrice diventata celebre grazie alle serie tv Netflix "Ozark" e "Inventing Anna" sarà la protagonista del film Biopic su Madonna, diretto dalla stessa Miss Ciccone. L'indiscrezione è arrivata da fonti vicine alla produzione della pellicola. Il film non ha ancora un titolo, né un cast definito. Negli ultimi mesi Madonna si è dedicata alla scelta del ruolo più importante, ovvero l'attrice che la impersonerà. Secondo Deadline, all'interno di una rosa che ha compreso Florence Pugh e Emma Laird, Julia Garner sembrerebbe la favorita, ovvero è risultata la più idonea. Garner è l'attrice nota per aver interpretato Ruth Langmore nella serie Netflix Ozark, ruolo che le è valso il plauso

fIordeluna : madonna mots7 sarà per sempre storia opera meravigliosa she deserved so much better non perdonerò mai la panoramica… - hyun3lix : Soprattutto sara cameron madonna.. - SilverMusicR : News dal nostro #blog: Sarà Julia Garner a interpretare Madonna nel suo biopic CLICCA QUI ??… - marco_marran : RT @photobugliano: Sabato vi vogliamo tutti a Bugliano per la sfilata del #gaypride2022 nessuna madonna sarà maltrattata!! #loveislove ??????… - MarioManca : Sarà Julia Garner a interpretare #Madonna al cinema -