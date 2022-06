Luigi | studente italiano in Erasmus a Parigi | travolto e ucciso sulle strisce da un' auto pirata | aveva 23 anni

(Di giovedì 9 giugno 2022)da un'. E' morto così a 23Villamagna ,di Vasto in provincia di Chieti che si trovava in Francia per il progetto. L'investimento è ...

Travolto e ucciso da un'auto a Parigi . E' morto così a 23 anniVillamagna ,di Vasto in provincia di Chieti che si trovava in Francia per il progetto Erasmus . L'investimento è avvenuto nella giornata di ieri, nella capitale e, in base alle prime ...... Francesco Menna: 'Esprimo il più profondo dolore e vicinanza alla famiglia diVillamagna, il giovanevastese investito a Parigi. Le più sentite condoglianze', scrive sui social. '...Luigi Villamagna studente universitario di Vasto si trovava per il progetto Erasmus a Parigi dove è stato investito sulle strisce pedonali Travolto e ucciso da un'auto a Parigi. E' morto così a 23 ...Travolto e ucciso da un'auto a Parigi. E' morto così a 23 anni Luigi Villamagna, studente di Vasto in provincia di Chieti che si trovava in Francia per il ...