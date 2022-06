“L’attività fisica intensa può ostacolare il concepimento?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 9 giugno 2022) Salve dottore, sto provando con mio marito ad avere il secondo figlio. Questo è il terzo mese che proviamo con i test ovulazione clearblue. Le mie analisi e le sue sono ok (spermiogramma e ormoni). La visita e ok e manca solo l’esame delle tube. Ho una domanda: sono sportiva da tanti anni e mi alleno sei volte a settimanamente con corsa, pesi e addominali. Tre volte mi alleno per me stessa (1.30 h di corsa più 30 min di pesi e 45 min di addominali) le altre tre volte faccio l’istruttrice online e mi alleno comunque (step, aerobica, pesi). Ora, la mia ginecologa dice dovrei fare limitarmi ad allenarmi tre volte a settimana (quando faccio lezione). L’altro specialista dice che è indifferente, che non interferisce con il. Cosa dovrei fare? Poiché mi piace molto, ma se dovesse appunto interferire diminuirei. Ho quasi 39 anni. Grazie ...