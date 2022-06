La Sapienza | polizia allontana ambientalisti da un evento aperto di Eni Gli attivisti | “Università sceglie la repressione invece del confronto”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Volevano partecipare a unal pubblico sull’ecologia con Eni, ma sono statiti dalle forze dell’ordine. È successo a otto, appartenenti a Fridays for Future, Legambiente, Extinction Rebellion e Ultima Generazione, all’Ladi Roma. Sono stati fermati all’ingresso di una conferenza per la Giornata nazionale dell’ambiente, nonostante avessero regolari permessi per entrare. Due giovani di XR hanno provato a fare resistenza, sedendosi davanti a una delle porte dell’Ateneo. Sono però “stati caricate di peso su una volante e portate in commissariato”. Un terzo attivista denuncia di essere stato “sbattuto con violenza” contro una macchina “mentre cercava di riprendere” ciò che stava accadendo. All’incontro, organizzato ...

