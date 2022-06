La laurea in ingegneria elettronica dà il diritto ad insegnare matematica e scienze delle costruzioni (A037 e A027), SENTENZA. “Si rischia discriminazione tra docenti” (Di giovedì 9 giugno 2022) Commentiamo una importante SENTENZA del TAR del Lazio, la n°6542/22, che interviene su una questione complessa, quale quella della illegittima esclusione dalle GPS sia dalla graduatoria per la classe di concorso A027 che per la classe A037, nel caso del possesso del titolo della laurea in ingegneria elettronica. I giudici rimproverano il ministero per il rischio di discriminazione che si verrebbe a determinare tra i laureati in matematica e quelli in ingegneria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 9 giugno 2022) Commentiamo una importantedel TAR del Lazio, la n°6542/22, che interviene su una questione complessa, quale quella della illegittima esclusione dalle GPS sia dalla graduatoria per la classe di concorsoche per la classe, nel caso del possesso del titolo dellain. I giudici rimproverano il ministero per il rischio diche si verrebbe a determinare tra iti ine quelli in. L'articolo .

