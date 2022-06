I tuttofare | la recensione | riparare i legami umani

(Di giovedì 9 giugno 2022) Lade I, il film distribuito da Academy Two che si fa rappresentazione reale di un mondo ordinario reso speciale dall'obiettivo di Neus Ballús. Sei giorni lavorativi. Sei giorni, dal lunedì al sabato, che si fanno atti di un theatre-veritè durante il quale conoscersi, distanziarsi, insultarsi e riappacificarsi. Come sottolineeremo in questade I(titolo da non confondere con il nostrano Ildi Valerio Attanasio) la commedia si congiunge in uno sguardo reale e oggettivo del mondo. Un ibrido tra finzione e documentario in cui il cinema si fa finestra sul mondo al di là della sua cornice per indagare i rapporti interpersonali, scovare dietro i pregiudizi e le distanze interrazziali che si inseriscono tra le vie di una Barcellona che …

Advertising

AcademyTWO : RT @badtasteit: Al cinema dal 9 giugno distribuito da @AcademyTWO, I Tuttofare è una commedia di eccezionale dolcezza e umanità di #NeusBal… - badtasteit : Al cinema dal 9 giugno distribuito da @AcademyTWO, I Tuttofare è una commedia di eccezionale dolcezza e umanità di… - EugenioDTIM90 : Ecco la mia recensione di 'I tuttofare', dal 9 giugno al cinema! - Cosimo_run : RT @mam265: Brooks Ghost 14 | la recensione completa di una SCARPA TUTTOFARE - mam265 : Brooks Ghost 14 | la recensione completa di una SCARPA TUTTOFARE -

Come sottolineeremo in questade I(titolo da non confondere con il nostrano Ildi Valerio Attanasio) la commedia si congiunge in uno sguardo reale e oggettivo del ...- Italia 1970 - 11 - ( la) - 4.2/5 The Other Side - Svezia 2020 - 87 - ( la) - 2.2/5 I- Spagna 2021 - 85 - ( la) - 3.6/5 Los Zuluagas - Italia, Colombia ...I tuttofare è un ritratto sincero e per nulla forzato del processo di integrazione e convivenza con cui l’Europa deve fare i conti.La recensione di L'abbinamento perfetto: L.A chiama Australia per una commedia romantica arricchita dal buon vino. Fin dall'avvento e l'espansione a macchia d'olio delle piattaforme streaming, è nato ...