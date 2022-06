Eni porta Plenitude a Piazza Affari

(Di giovedì 9 giugno 2022) Un altro piede in Borsa per Eni., società ad oggi controllata al 100% dal Cane a sei zampe e che integra la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia elettrica, gas e soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un network europeo di punti di ricarica per veicoli elettrici, si quoterà a. L’azienda ha infatti annunciato in una nota che intende lanciare un’offerta pubblica iniziale per la quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan. L’Ipo diconsentirà alla società di diversificare la propria struttura proprietaria con una base di azionisti di lungo termine. La quotazione permetterà inoltre di accedere a finanziamenti competitivi, consolidare il proprio posizionamento e svilupparsi più rapidamente, creando valore. Scendendo nel dettaglio ...

L'ipo, secondo le voci precedenti all'annuncio, dovrebbe riguardare circa il 30% del capitale di Plenitude, e la società dovrebbe essere valutata intorno ai 10 miliardi di euro. Il progetto di Plenitu ...L'ad di Eni parla della fusione a confinamento magnetico e di un tetto al prezzo del gas – Eni lancia Ipo di Plenitude e vende il 5% di Var Energi ...