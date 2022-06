Dybala verso l' Inter | la strada è segnata

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Ultimissime Juve: novità su Di Maria, Dybala a grandi passi verso l’Inter #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seri… - gilnar76 : Ultimissime Juve: novità su Di Maria, Dybala a grandi passi verso l’Inter #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - lucky_danilo : @ilciccio67 Ma il fulcro non è che tu odi Dybala o lo trovi vagamente antipatico, è che hai INVENTATO una cosa. Io… - lucky_danilo : Conversazione surreale. Inventa una ricostruzione su Dybala di sana pianta, glielo fai notare, la finisci a discute… - adamsic58 : @Roby848484 Va bene l'odio sportivo che ho verso Lautaro...ma lo abbiamo visto questa stagione? È stato una roba im… -

Commenta per primo Un incontro alla luce del sole per certificare l'interesse sempre più concreto dell'InterPaulo. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha colto tutti di sorpresa, incontrando Jorge Antun nel quartiere generale in viale della liberazione. Una mossa studiata nei ...Il piatto forte è stato sicuramente l'incontro con l'agente dicon l'entourage dell'...© LaPresseSimone Inzaghi quindi si legherà all'Inter per altre due stagioni con un ingaggio rivistol'...Un incontro alla luce del sole per certificare l’interesse sempre più concreto dell’Inter verso Paulo Dybala. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ha colto tutti di sorpresa, incontrando ...Mercoledì pomeriggio Jorge Antun, l'agente di Paulo Dybala, ha incontrato nella sede dell'Inter la dirigenza nerazzurra. Formalizzata la prima offerta: contratto quadriennale da circa 6 milioni di eur ...