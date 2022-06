Due incidenti stradali paralizzano il traffico sulla A22 | un morto e 7 feriti

(Di giovedì 9 giugno 2022) Due, di cui uno mortale, si sono verificati oggi sull'autostrada A22 del Brennero. Una donna di 77 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto avvenuto attorno alle 12.30Autobrennero, tra Carpi e Reggiolo. In...

Advertising

RADIOBRUNO1 : Tra i feriti anche un bambino di 12 anni, trasportato in ospedale a Bologna #Modena #Carpi #Campogalliano… - Nutizieri : Carpi, due incidenti in A22: un morto e cinque feriti - TgrRai : RT @TgrRaiVdA: Ancora due #incidentisullavoro. Un uomo, ferito con una motosega, è già stato dimesso dal Parini. Ancora ricoverato il faleg… - TgrRaiVdA : Ancora due #incidentisullavoro. Un uomo, ferito con una motosega, è già stato dimesso dal Parini. Ancora ricoverato… - PiuValliTV : INCIDENTI STRADALI E INFORTUNI SUL LAVORO Ancora incidenti sulle strade bresciane e bergamasche. Nella mattinata… -

Il sindaco Alessio Terrenzi "Sono stati segnalati nel territorio fermanoscooter che risultano rubati, media e piccola cilindrata, girare con fare sospetto nel ... provocano piccoli, fanno ...In particolare, gli uomini dell'Arma hanno rilevato quattrostradali, tutti con feriti. ... La sezione radiomobile ha poi rilevato un altro sinistro in superstrada con il tamponamento tra...Una donna di 77 anni ha perso la vita e altre cinque persone sono rimaste gravemente ferite, e pare tra loro ci sia anche un bambino di dieci anni, in uno scontro frontale tra due auto avvenuto intorn ...BOLOGNA - Due incidenti stradali si sono verificati oggi sulla A22 all'altezza di Carpi. Più grave il primo: intorno alle 12.20, in corsia Nord, due auto si sono scontrate violentemente, ed è rimasto ...