Dazn annuncia la stangata e sul web scoppia la rivolta dei tifosi (Di giovedì 9 giugno 2022) rIl calciomercato che fa sognare i tifosi, le amichevoli estive con i propri beniamini che tornano in campo e gli immancabili abbonamenti alle pay per view per essere pronti per l'inizio della Serie A. Non c'è dubbio che per i tifosi l'estate è il momento in cui prepararsi in vista della nuova stagione. Ma per loro non sempre tutto va nel modo desiderato. Così tra acquisti mancati e campioni che sempre più spesso scelgono di andare all'estero, l'ultimo dispiacere arriva dall'adeguamento del prezzo di Dazn. L'abbonamento standard costerà 29.90 euro e permetterà di vedere le partite da una rete internet. Il plus, invece, permetterà la visione da due reti diverse e costerà 39,90. Sul web questi aumenti hanno già sollevato un polverone, con clienti imbufaliti che parlano di "una stangata" piuttosto che di un ...

