Covid, Oms: "Omicron 5 cresce, oggi presente in 47 Paesi" (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - La variante Omicron di Sars-CoV-2 resta protagonista incontrastata dell'attuale fase della pandemia di Covid-19: appartengono alla sua 'famiglia' quasi tutte le sequenze segnalate alla banca dati Gisaid negli ultimi 30 giorni, con Omicron 2 (BA.2 e i suoi lignaggi discendenti) che resta dominante ma in declino, mentre aumentano in prevalenza le 'sorelle' Omicron 5 e 4 (BA.5 e BA.4), e la BA.2.12.1. Secondo l'ultima rilevazione contenuta nell'aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la sottovariante BA.2.12.1, rilevata in 53 Paesi, ha raggiunto una prevalenza del 28%, che può essere in gran parte attribuita a un iniziale rapido aumento nella regione delle Americhe. Omicron 5 (BA.5), sotto i riflettori per il rialzo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, 9 giu. (Adnkronos Salute) - La variantedi Sars-CoV-2 resta protagonista incontrastata dell'attuale fase della pandemia di-19: appartengono alla sua 'famiglia' quasi tutte le sequenze segnalate alla banca dati Gisaid negli ultimi 30 giorni, con2 (BA.2 e i suoi lignaggi discendenti) che resta dominante ma in declino, mentre aumentano in prevalenza le 'sorelle'5 e 4 (BA.5 e BA.4), e la BA.2.12.1. Secondo l'ultima rilevazione contenuta nell'aggiornamento settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la sottovariante BA.2.12.1, rilevata in 53, ha raggiunto una prevalenza del 28%, che può essere in gran parte attribuita a un iniziale rapido aumento nella regione delle Americhe.5 (BA.5), sotto i riflettori per il rialzo di ...

