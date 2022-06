(Di giovedì 9 giugno 2022) Michelil suo" diall'anno, ha assicurato l'ex presidente della FIFA Sepp, aggiungendo di "non capire" perché sia chiamato a difendersi in Svizzera ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIFA - L'ex presidente Blatter si difende: 'Platini valeva il suo milione di franchi svizzeri all'anno' - apetrazzuolo : FIFA - L'ex presidente Blatter si difende: 'Platini valeva il suo milione di franchi svizzeri all'anno' - napolimagazine : FIFA - L'ex presidente Blatter si difende: 'Platini valeva il suo milione di franchi svizzeri all'anno' - glooit : Blatter, Platini 'valeva il suo milione' di franchi svizzeri leggi su Gloo - RSInews : Blatter, 'i soldi a Platini erano dovuti' - Processo FIFA: l'86enne ex presidente interrogato nel secondo giorno di… -

Michel"valeva il suo milione" di franchi svizzeri all'anno, ha assicurato l'ex presidente della FIFA Sepp, aggiungendo di "non capire" perché sia chiamato a difendersi in Svizzera dall'...Da oggi Josephe Michelsono a processo a Bellinzona nella sede del Tribunale penale federale per un contestato versamento di 2 milioni di franchi, provenienti dalle casse della Fifa, all'ex campione ...Michel Platini “valeva il suo milione” di franchi svizzeri all’anno. Lo dice l’ex presidente della FIFA Sepp Blatter, aggiungendo di “non capire” perché sia chiamato a difendersi in Svizzera dall’accu ...BELLINZONA – Sepp Blatter respinge tutte le accuse rivoltegli in relazione a un pagamento di due milioni di franchi che nel 2011 autorizzò a favore di Michel Platini. In aula a Bellinzona, l’ex patron ...