(Di giovedì 9 giugno 2022) «. Così lo hanno definito al Comune di. E tra conferme confuse e altrettante timide rassicurazioni sul ripristino dei servizi, aleggia ancora un’aura di mistero su cosa stia realmente accadendo». Così il candidato sindaco didel centrodestra, Roberto, pubblicando sui social lo screenshot del sito di Vice Society, che sul dark web, come riporta l’Adnkronos, mostra un countdown per il rilascio di non meglio specificati documenti del Comune di: «» «sono i– prosegue –. Chi ha attaccato i server del Comune? È stato richiesto un ...

Advertising

SecolodItalia1 : Attacco hacker a Palermo, Lagalla: «Molti lati oscuri. Ai palermitani dicano la verità» - SaaSPumP : RT @repubblica: Attacco hacker: furto di dati personali ai clienti EasyCoop [di Federico Formica] - ParliamoDiNews : Attacco hacker Comune Palermo, indagini Pool antiterrorismo - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sicilia #attacco… - MondoPalermo : Attacco hacker Comune #Palermo, indagini Pool antiterrorismo - raspa90 : RT @repubblica: Attacco hacker: furto di dati personali ai clienti EasyCoop [di Federico Formica] -

Ecco cosa fare per prevenire unPer non cascare in questa truffa è molto importante innanzitutto diffidare da richieste sospette come quella appena vista. Inoltre, per aumentare la ...Tiene ancora banco la vicenda dell'subito qualche giorno fa dal Comune di Palermo. Da indiscrezione emergerebbe che gli autori siano i componenti della cyber gang Vice Society che avrebbero chiesto un riscatto all'...PALERMO - Proseguono le indagini del pool antiterrorismo della Procura di Palermo sull'attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico del ...Proseguono le indagini del pool antiterrorismo della Procura di Palermo sull’attacco hacker che ha mandato in tilt il sistema informatico del Comune di Palermo. Il reato ipotizzato dai pm coordinati [ ...