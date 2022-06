Yonghong Li resta nel mirino dei creditori ad Hong Kong (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non si ferma la battaglia legale di Teamway, società con sede ad Hong Kong, nei confronti dell’ex proprietario e presidente del Milan, YongHong Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari relativi al prestito da 8,3 milioni di dollari utilizzato dall’uomo d’affari cinese per sottoscrivere uno degli L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 8 giugno 2022) Non si ferma la battaglia legale di Teamway, società con sede ad, nei confronti dell’ex proprietario e presidente del Milan,Li e di sua moglie Huang Qingbo, per il mancato rimborso di 7,3 milioni di dollari relativi al prestito da 8,3 milioni di dollari utilizzato dall’uomo d’affari cinese per sottoscrivere uno degli L'articolo

