Un altro modo con cui la criminalità organizzata usa TikTok: i riferimenti ai pentiti nei diversi video (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiariamo una cosa. Uno strumento è sempre uno strumento. Il suo utilizzo, nel bene o nel male, è sempre dettato da chi lo maneggia. TikTok è uno strumento. Serve per promuovere brillanti campagne, messaggi, per trasmettere talenti. Ma, a quanto pare, serve anche alla criminalità organizzata per farsi propaganda. Starà agli investigatori del nucleo distrettuale antimafia stabilire quanto questa propaganda sia solo una ragazzata o quanto questa stessa propaganda sia invece funzionale a qualcosa d’altro. Succede, ad esempio, che tra i clan di Bari si utilizzino spesso dei video di TikTok per far capire i vari schieramenti e le varie opinioni che gli stessi clan hanno dei propri rivali, soprattutto se pentiti. Un’inchiesta di Repubblica ha evidenziato come siano stati ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Chiariamo una cosa. Uno strumento è sempre uno strumento. Il suo utilizzo, nel bene o nel male, è sempre dettato da chi lo maneggia.è uno strumento. Serve per promuovere brillanti campagne, messaggi, per trasmettere talenti. Ma, a quanto pare, serve anche allaper farsi propaganda. Starà agli investigatori del nucleo distrettuale antimafia stabilire quanto questa propaganda sia solo una ragazzata o quanto questa stessa propaganda sia invece funzionale a qualcosa d’. Succede, ad esempio, che tra i clan di Bari si utilizzino spesso deidiper far capire i vari schieramenti e le varie opinioni che gli stessi clan hanno dei propri rivali, soprattutto se. Un’inchiesta di Repubblica ha evidenziato come siano stati ...

