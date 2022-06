Ultime Notizie – Solazzi (Nomad Foods): “Attenzione all’ambiente parte dal mare” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi la quasi totalità degli imballaggi Findus (98%) è riciclabile, con l’impegno che per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizzi carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni Pefc e Fsc. “Per quanto concerne le emissioni – sottolinea Alessandro Solazzi, Europe Category Direction Fish Nomad Foods – nel 2020 Nomad Foods ha ridotto in modo significativo le emissioni di carbonio per tonnellata di prodotto finito di oltre il 20% e le emissioni in termini assoluti del 14%, nonostante i volumi di produzione siano considerevolmente aumentati a causa della pandemia di Covid-19. Per il 2025 l’obiettivo è una riduzione delle emissioni del 45% per tonnellata di prodotto finito”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Oggi la quasi totalità degli imballaggi Findus (98%) è riciclabile, con l’impegno che per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizzi carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni Pefc e Fsc. “Per quanto concerne le emissioni – sottolinea Alessandro, Europe Category Direction Fish– nel 2020ha ridotto in modo significativo le emissioni di carbonio per tonnellata di prodotto finito di oltre il 20% e le emissioni in termini assoluti del 14%, nonostante i volumi di produzione siano considerevolmente aumentati a causa della pandemia di Covid-19. Per il 2025 l’obiettivo è una riduzione delle emissioni del 45% per tonnellata di prodotto finito”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

