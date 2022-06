Ultime Notizie – Referendum e amministrative 12 giugno, “mascherine fortemente raccomandate” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Referendum e amministrative 12 giugno, per gli elettori le mascherine al seggio saranno fortemente raccomandate. È quanto si apprende da fonti del governo. “Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senza mascherine e domenica, con 40 gradi, senza mascherine non ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, ieri. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia sui Referendum sulla giustizia che è una vergogna internazionale”, aveva aggiunto. Divisi gli esperti. “Le mascherine alle urne hanno un senso e hanno un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 8 giugno 2022)12, per gli elettori leal seggio saranno. È quanto si apprende da fonti del governo. “Faremo ricorso: ci sono le feste del Milan, il concerto di Vasco Rossi con 100mila persone, puoi andare dove vuoi senzae domenica, con 40 gradi, senzanon ti fanno votare. E’ una follia”. Così Matteo Salvini a Mattino 5, su Canale 5, ieri. “C’è un clima di censura, un bavaglio e un furto di democrazia suisulla giustizia che è una vergogna internazionale”, aveva aggiunto. Divisi gli esperti. “Lealle urne hanno un senso e hanno un’utilità. Sono una giusta misura di attenzione in un momento di assembramento ...

