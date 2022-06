The Boys, Jensen Ackles sfida Chris Evans a un faccia a faccia tra supereroi: "Chris, dobbiamo parlare" (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'interprete di Soldier Boy in The Boys, Jensen Ackles, lancia il guanto di sfida al collega Chris Evans per un confronto tra supereroi. Il nuovo arrivato in The Boys 3, Jensen Ackles, lancia un appello a Chris Evans per un confronto tra supereroi. Mentre Chris Evans viene ormai universalmente identificato con l'integerrimo Capitan America, nella nuova stagione di The Boys Ackles interpreta il vizioso e scellerato Soldier Boy, supereroe di tutt'altra pasta. E Ackles sapeva esattamente in cosa si stava cacciando quando il creatore, Eric ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) L'interprete di Soldier Boy in The, lancia il guanto dial collegaper un confronto tra. Il nuovo arrivato in The3,, lancia un appello aper un confronto tra. Mentreviene ormai universalmente identificato con l'integerrimo Capitan America, nella nuova stagione di Theinterpreta il vizioso e scellerato Soldier Boy, supereroe di tutt'altra pasta. Esapeva esattamente in cosa si stava cacciando quando il creatore, Eric ...

Advertising

comingsoonit : Qualcuno mette in dubbio che quel “gigante” nel primo episodio della stagione 3 di #TheBoys fosse reale? L’interpre… - MarkitoResists : @Rise_The_Sky @Corriere Tarrio, quel fascista di ?? e stato inculpato di SEDIZIONE, con 4 altri di suoi terroristi.… - Cobretti_80 : Uscita oggi la nuova stagione di The Boys? - Denis2oo1 : Ditemi una serie che sia meglio di the boys, una sola - brunocrdv : Marquei como visto The Boys - 3x3 - Barbary Coast -