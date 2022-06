Testa di Lepre, i bimbi della scuola D’Angelo chiudono l’anno con un appello alla pace (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “Il premio letterario indetto dall’associazione ‘I due Liocorni’ ha fatto sì che l’anno si chiudesse con un bellissimo appello per la pace da parte delle bambine e dei bambini della scuola D’Angelo di Testa di Lepre“. Lo dichiara in una nota stampa, il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca che questa mattina, 08 giugno 2022, ha presenziato alla premiazione, nel cortile della scuola, insieme all’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, al delegato del sindaco per il nord del territorio, Stefano Pontoni, all’associazione “I due Liocorni” e alla Pro Loco. “Le bimbe e i bimbi delle classi elementari hanno cantato e recitato poesie molto importanti ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 8 giugno 2022) Fiumicino – “Il premio letterario indetto dall’associazione ‘I due Liocorni’ ha fatto sì chesi chiudesse con un bellissimoper lada parte delle bambine e dei bambinididi“. Lo dichiara in una nota stampa, il vice sindaco Ezio di Genesio Pagliuca che questa mattina, 08 giugno 2022, ha presenziatopremiazione, nel cortile, insieme all’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli, al delegato del sindaco per il nord del territorio, Stefano Pontoni, all’associazione “I due Liocorni” ePro Loco. “Le bimbe e idelle classi elementari hanno cantato e recitato poesie molto importanti ...

