Su tutta la Sardegna è pericolo incendio (Di mercoledì 8 giugno 2022) La condizioni climatiche e le alte temperature che in queste ore caratterizzano la Sardegna, hanno portato la Protezione Civile ad emettere un nuovo bollettino di previsione di pericolo incendio. Per la giornata di domani, giovedì 9 giugno 2022, su tutto il territorio isolano sarà dunque vigente un'allerta codice giallo (pericolo incendio medio). In alcune zone, tra cui il cagliaritano, la fase operativa regionale prevede inoltre attenzione rinforzata. L'invito è a prestare massima attenzione e a segnalare eventuali incendi in atto.

