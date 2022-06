Studente ferisce compagno con matita in verticale su sedia | 15 giorni di sospensione Per i genitori illegittima e chiedono risarcimento danni Sentenza

Advertising

... Umberto Bianchi (socialista di Ravenna), i fusignanesi Renato Emaldi (universitario, ... Bari, Palermo, Genova, Parma; a Fabriano un carabiniere uccide un ragazzo di 14 anni e neuno ...... un ventenne uccide 27 persone, 20 bimbi - ; il liceo di Parkland in Florida " 2018: un exdi 19 anni uccide 17 fra ragazzi e docenti e nedecine - . Ogni tragedia ha le sue ...Si è presentato in caserma, dai carabinieri, spontaneamente, accompagnato dal padre, il giovane che sabato pomeriggio ha aggredito a calci e pugni madre e figlia, che non conosceva, in via Montelatier ...Onu: "Gli attacchi armati alle scuole sono in aumento nel mondo, in particolare nelle zone interessate da conflitti armati" ...