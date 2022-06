Speranza: “In arrivo più medici contro le attese e per i pronto soccorso” (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Grazie all’aumento delle borse di specialità in medicina, “oltre 30mila in 2 anni, l’imbuto formativo” che impediva ai laureati di specializzarsi di lavorare nel Servizio sanitario nazionale “è stato sostanzialmente assorbito. Questo consentirà al nostro Ssn di avere nei prossimi anni molti più medici e di rispondere così meglio a esigenze come le liste d’attesa e le difficoltà dei pronto soccorso, temi oggi particolarmente significativi e attuali”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza, in videocollegamento con l’evento ‘I valori del Ssn e le sfide della post pandemia. Dal Pnrr al Dm 71’, promosso a Teramo dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) e dall’Asl cittadina. “Dovremo intervenire con il massimo della nostra forza sulla grande questione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 8 giugno 2022) ROMA – Grazie all’aumento delle borse di specialità inna, “oltre 30mila in 2 anni, l’imbuto formativo” che impediva ai laureati di specializzarsi di lavorare nel Servizio sanitario nazionale “è stato sostanzialmente assorbito. Questo consentirà al nostro Ssn di avere nei prossimi anni molti piùe di rispondere così meglio a esigenze come le liste d’attesa e le difficoltà dei, temi oggi particolarmente significativi e attuali”. Lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto, in videocollegamento con l’evento ‘I valori del Ssn e le sfide della post pandemia. Dal Pnrr al Dm 71’, promosso a Teramo dalla Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) e dall’Asl cittadina. “Dovremo intervenire con il massimo della nostra forza sulla grande questione ...

