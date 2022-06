Severodonetsk | distrutto un ospedale con la croce rossa sul tetto

Advertising

Eli74505503 : RT @AnonsquadS3c: Assassini criminali'Severodonetsk, distrutto ospedale con croce rossa su tetto Due ospedali sono stati distrutti dai bomb… - Stefanile29 : RT @lanf64: #Severodonetsk, distrutto un ospedale con la croce rossa su tetto. #Putin, sei alla frutta, non riesci più a combattere contr… - News24_it : Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Severodonetsk, distrutto ospedale con croce rossa su tetto - la Repubb… - tg2000it : RT @TV2000it: ??????#Ucraina, #esercito ucraino frena assalto russo a #Severodonetsk. Sdegno per parole #Medvedev ??Distrutto l’#ospedale dell… - NadiaAm93073906 : RT @fortnardelli: Repubblica:'A Severodonetsk distrutto ospedale con croce rossa sul tetto' Insieme alla croce rossa, sul tetto c'erano an… -

RaiNews

Sul tetto della struttura ospedaliera diera stata dipinta una grande croce rossa. Nel sud di Rubizhne oltre all'ospedale sono stati rasi al suolo anche un'azienda farmaceutica e gli ...ospedale. Grano, nuove spedizioni nel porto di Berdyansk Tra un successo russo e una ripresa dei territori ucraina, la verità è che la guerra sembra ormai a uno stallo e che ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 105 - Biden in Germania e Spagna il 25 e 28 giugno per G7 e vertice Nato - Biden in Germania e Spagna il 25 e 28 giugno per G7 e vertice Nato Due ospedali sono stati distrutti dai bombardamenti russi a Severodonetsk e Rubizhne, nell'Ucraina orientale, come mostrano le nuove ...La "feroce battaglia", portata avanti con mortai, batterie di artiglieria e lanciatori multipli di razzi, ha distrutto due ospedali a Severodonetsk e Rubizhne, come hanno mostrato le immagini ...