Roma, nascondeva in casa 4 chili di hashish: giovane pusher in manette (Di mercoledì 8 giugno 2022) Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro hanno arrestato un 26enne Romano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo scorso pomeriggio nel corso di un servizio mirato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri hanno notato il 26enne aggirarsi con fare sospetto lungo via Belmonte Piceno, zona Fidene, e lo hanno fermato per un controllo. Dopo aver rinvenuto in suo possesso un quantitativo di hashish e denaro contante, i Carabinieri hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove sono stati trovati oltre 4 chili di hashish, circa mezzo chilo di marijuana e 18.200 euro in contanti. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito

