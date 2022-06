Ragazzina di 14 anni aggredita a Napoli: forse ad agire gruppo di conoscenti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Ragazzina di 14 anni è stata aggredita, ieri sera a Napoli, da alcuni coetanei. E’ accaduto in via Calata Capodichino. Ancora non chiare le dinamiche e le motivazioni; da una primissima ricostruzione ad essere coinvolte potrebbero essere minorenni che lei conosceva. Le indagini sono dei Carabinieri. La Ragazzina è stata portata al pronto soccorso del CTO dove le è stato diagnosticato un trauma cranico; 14 i giorni di prognosi prescritti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Undi 14è stata, ieri sera a, da alcuni coetanei. E’ accaduto in via Calata Capodichino. Ancora non chiare le dinamiche e le motivazioni; da una primissima ricostruzione ad essere coinvolte potrebbero essere minorenni che lei conosceva. Le indagini sono dei Carabinieri. Laè stata portata al pronto soccorso del CTO dove le è stato diagnosticato un trauma cranico; 14 i giorni di prognosi prescritti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

reportrai3 : Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina ha aperto le porte a 3 milioni e mezzo di profughi ucraini, ma ai non ucrai… - anteprima24 : ** Ragazzina di 14 anni aggredita a ##Napoli: forse ad agire gruppo di conoscenti ** - TizianoGarofal1 : @irbag98 A me è capitato da bambino di essere picchiato,discriminato e umiliato in quanto trans,alle medie per dire… - Giorno_Lodi : Incidente a Lodi, investita ragazzina di 14 anni: è gravissima - Skyfall68737219 : @Melina109616318 @visionaria_io A 14 anni sei ancora una ragazzina ,con tutto il rispetto e la mentalità aperta che… -