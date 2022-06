MotoGP, Aleix Espargarò spiega il black-out: “Nel box non sapevo dove fossi” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Aleix Espargarò ritrova il sorriso dopo l’errore commesso nell’ultima gara di MotoGP al Montmelò. Ha festeggiato il secondo posto al penultimo giro, non accorgendosi che ne mancava ancora un altro prima della bandiera a scacchi. Nel corso del programma “El Hormiguero” il pilota Aprilia è stato tallonato sull’argomento: “E’ stato un errore grave. Sono stato davvero male, ero secondo davanti a tutto il pubblico di casa. Ho iniziato a piangere, vergognandomi molto. Sono arrivato al box e non sapevo dove fossi“. Il podio nella gara in Catalunya aveva un valore particolare per Aleix Espargarò, nato e cresciuto a pochi chilometri di distanza da questo circuito. Una vittoria avrebbe coronato il sogno di una vita, ma Fabio Quartararo non era più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022)ritrova il sorriso dopo l’errore commesso nell’ultima gara dial Montmelò. Ha festeggiato il secondo posto al penultimo giro, non accorgendosi che ne mancava ancora un altro prima della bandiera a scacchi. Nel corso del programma “El Hormiguero” il pilota Aprilia è stato tallonato sull’argomento: “E’ stato un errore grave. Sono stato davvero male, ero secondo davanti a tutto il pubblico di casa. Ho iniziato a piangere, vergognandomi molto. Sono arrivato al box e non“. Il podio nella gara in Catalunya aveva un valore particolare per, nato e cresciuto a pochi chilometri di distanza da questo circuito. Una vittoria avrebbe coronato il sogno di una vita, ma Fabio Quartararo non era più ...

