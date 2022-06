Medvedev minaccia di farci sparire, quale arma ci rimane? Essere bastardi! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Siamo dei “bastardi” senza gloria, secondo Dmitry Medvedev, giullare di Putin, che svela a mezzo Telegram di “odiarci” e giura: “finché sarò vivo farò di tutto per farli sparire”. La colpa è ovviamente dell’Unione Europa che ha approvato l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, perseguendo la via della pressione economica. Ora, assodato che il numero due, occulto, della Russia giura di scannarci, con un linguaggio da kapò, il colmo rimarrebbe quello di ascoltare le dichiarazioni vittimiste dei simpatizzanti del Cremlino (filoputiniani è diventato un insulto, qualcosa che non si può più dire). Perché, vedete, parrebbe, seguendo il pensiero di costoro, che ci meritiamo la morte e che Medvedev attui il suo piano, inserendo un po’ di polonio nella nostra brioche del mattino. “’C’è’ lo siamo meritati: è colpa nostra se ha perso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Siamo dei “bastardi” senza gloria, secondo Dmitry, giullare di Putin, che svela a mezzo Telegram di “odiarci” e giura: “finché sarò vivo farò di tutto per farli”. La colpa è ovviamente dell’Unione Europa che ha approvato l’ennesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, perseguendo la via della pressione economica. Ora, assodato che il numero due, occulto, della Russia giura di scannarci, con un linguaggio da kapò, il colmo rimarrebbe quello di ascoltare le dichiarazioni vittimiste dei simpatizzanti del Cremlino (filoputiniani è diventato un insulto, qualcosa che non si può più dire). Perché, vedete, parrebbe, seguendo il pensiero di costoro, che ci meritiamo la morte e cheattui il suo piano, inserendo un po’ di polonio nella nostra brioche del mattino. “’C’è’ lo siamo meritati: è colpa nostra se ha perso ...

Advertising

ilvocio : Russia, Medvedev minaccia l’Occidente: “Sono dei bastardi, li odio, vogliono la nostra morte. Farò di tutto per far… - contropiano : Russia-Italia: chi “minaccia” davvero? #Russia #minacce #pace #Medvedev #oligarchi #DiMaio #capitalismo - Vi___Di : @rusembitaly ??????Il vero volto dei portavoce del dittatore Putin. - vqzbqyfhkx : RT @perchetendenza: #Medvedev: Per la minaccia rivolta all'Occidente dal vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente d… - CarloGuadagni : Medvedev minaccia l'Occidente: 'Li odio. Sono bastardi e fanatici, farò di tutto per farli sparire'. -