Matilde De Angelis | l’amore per Pietro Castellitto

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L’attrice Matilda De(L’isola delle Rose e Veloce come il vento) e l’attore e regista(Freaks Out e I Predatori) vengono sorpresi dai paparazzi. La coppia con un bacio ha confermato tutti i rumors che già da tempo li vedevano insieme. Matilda De, un amore inaspettato conL’attrice, dopo essersi lasciata con il rapper Nayt, disse che in caso di una nuova fiamma, questa non sarebbe mai stata un attore. L’interprete inoltre aveva motivato la scelta, dicendo: Nel mio ambiente si tende a tergersi con chi fa lo stesso mestiere, viene naturale perché si hanno gli stessi interessi e problemi. Ma molto spesso ho sognato di amare un panettiere con cui non fossi continuamente costretta. a parlare di lavoro....