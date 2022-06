Lory Del Santo torna su Instagram e fa una pessima gaffe contro Luxuria e Blasi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Lory Del Santo dopo essere stata eliminata da L’Isola dei Famosi è tornata su Instagram e – come molti hanno potuto notare – ha iniziato a pubblicare come commenti i messaggi ricevuti dai fan. “Ciao Lory ti ho amato all’interno dell’Isola“, si legge. Ma anche “Per come sei stata trattata è un miracolo essere resistita due mesi e mezzo“. “Lory ti adoro sono mortificato del fatto che non ti abbiano compresa“. Eccone un po’: Lory Del Santo e quel commento in cui vengono insultate Vladimir Luxuria e Ilary Blasi Messaggi che probabilmente Lory Del Santo ha copiato ed incollato senza prestare particolare attenzione, dato che in uno viene insultata pesantemente Vladimir ... Leggi su biccy (Di mercoledì 8 giugno 2022)Deldopo essere stata eliminata da L’Isola dei Famosi èta sue – come molti hanno potuto notare – ha iniziato a pubblicare come commenti i messaggi ricevuti dai fan. “Ciaoti ho amato all’interno dell’Isola“, si legge. Ma anche “Per come sei stata trattata è un miracolo essere resistita due mesi e mezzo“. “ti adoro sono mortificato del fatto che non ti abbiano compresa“. Eccone un po’:Dele quel commento in cui vengono insultate Vladimire IlaryMessaggi che probabilmenteDelha copiato ed incollato senza prestare particolare attenzione, dato che in uno viene insultata pesantemente Vladimir ...

