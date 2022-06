L’odio di Medvedev per l’Occidente: farò di tutto per farvi sparire Invasione russa dell'Ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) Medvedev è stato presidente della Russia. Si scambia i ruoli con Putin, da alcuni anni. Ieri, colui che è stato il massimo rappresentante istituzionale russo ed è ai vertici dello Stato, ha fatto una dichiarazione nei confronti dell’Occidente: vi odio, farò di tutto per farvi sparire. La Russia, con la sua aggressione all’Ucraina, va avanti da 103 giorni. Oltre ai bombardamenti ed alle uccisioni in territorio ucraino, comprende anche queste farneticanti e preoccupanti affermazioni. L'articolo L’odio di Medvedev per l’Occidente: farò di tutto per farvi sparire <small ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 8 giugno 2022)è stato presidentea Russia. Si scambia i ruoli con Putin, da alcuni anni. Ieri, colui che è stato il massimo rappresentante istituzionale russo ed è ai verticio Stato, ha fatto una dichiarazione nei confronti del: vi odio,diper. La Russia, con la sua aggressione all’, va avanti da 103 giorni. Oltre ai bombardamenti ed alle uccisioni in territorio ucraino, comprende anche queste farneticanti e preoccupanti affermazioni. L'articolodiperdiper

