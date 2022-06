Advertising

infoitinterno : Lidia uccisa a Vicenza, l'ex compagno l'aveva denunciata. Dopo averle fracassato il cranio - palermo24h : Lidia uccisa a Vicenza, l’ex compagno l’aveva denunciata. Dopo averle fracassato il cranio - leggoit : Lidia uccisa a #vicenza, l'ex compagno l'aveva denunciata. Dopo averle fracassato il cranio - ilbassanese : Donna uccisa a colpi di pistola, è caccia al killer - TViweb : Post Edited: Lidia, uccisa a Vicenza dopo che ha portato i figli a scuola: caccia al killer (c’era già un divieto di -

a 42 anni dopo aver portato i figli a scuola: caccia all'ex in fuga 'È stata in malattia per diverso tempo - ha proseguito - per percosse è stata anche ricoverata all'ospedale. Era ...Una donna di 42 anni di origine serba,Miljkovic , residente a Schio, è statastamane a Vicenza a colpi di pistola dall'ex compagno. L'omicidio è avvenuto in strada. L'uomo è in fuga. Il fatto è avvenuto nel quartiere Gogna, ...La 42enne uccisa a colpi di pistola questa mattina a Vicenza aveva alle spalle diversi anni di problemi con il suo ex compagno. Lidia Miljkovic era stata picchiata dall'uomo, che «le aveva fracassato ...Una donna di quarantadue anni è stata uccisa questa mattina a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno. Si chiamava Lidia Miljkovic, era di origini serbe. Aveva appena accompagnato i due figli a ...