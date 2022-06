L’auspicio del preside: “A settembre in classe senza mascherine” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Per la scuola si chiude un altro anno difficile. Le frasi più ricorrenti dei docenti, che hanno dovuto misurarsi con complesse e cangianti regole anti covid, sono state: “Alza la mascherina”, “Disinfetta le mani” e “Rispetta la distanza”. “Nonostante il Covid abbia scandito anche questo anno scolastico – spiega Andrea Pioselli, dirigente dell’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo – il bilancio è positivo. I provvedimenti e le procedure amministrative che sono cambiate in continuazione, soprattutto nel mese di gennaio e febbraio, hanno generato una notevole apprensione ma i pochi casi registrati dimostrano che il protocollo di sicurezza adottato dall’istituto ha funzionato. Un plauso va fatto a tutto il personale della scuola, alle famiglie e agli studenti che si sono adattati in modo ammirevole alle norme anticontagio”. Sono state più le soddisfazioni o le preoccupazioni? La ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. Per la scuola si chiude un altro anno difficile. Le frasi più ricorrenti dei docenti, che hanno dovuto misurarsi con complesse e cangianti regole anti covid, sono state: “Alza la mascherina”, “Disinfetta le mani” e “Rispetta la distanza”. “Nonostante il Covid abbia scandito anche questo anno scolastico – spiega Andrea Pioselli, dirigente dell’Istituto Comprensivo Mazzi di Bergamo – il bilancio è positivo. I provvedimenti e le procedure amministrative che sono cambiate in continuazione, soprattutto nel mese di gennaio e febbraio, hanno generato una notevole apprensione ma i pochi casi registrati dimostrano che il protocollo di sicurezza adottato dall’istituto ha funzionato. Un plauso va fatto a tutto il personale della scuola, alle famiglie e agli studenti che si sono adattati in modo ammirevole alle norme anticontagio”. Sono state più le soddisfazioni o le preoccupazioni? La ...

