Kristen Stewart sta preparando "lo show sui cacciatori di fantasmi più gay di sempre" (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kristen Stewart a caccia di fantasmi: l'attrice lancia la casting call per esperti di paranormale LGBTQ+ per realizzare lo show più queer e divertente di tutti i tempi. Kristen Stewart a caccia di cacciatori di fantasmi. L'attrice americana interviene sull'account Instagram del parrucchiere delle celebrità C.J. Romero per annunciare una partnership tra lei, Romero e la Scout Productions - responsabile di show come Queer Eye, Legendary and The Hype - con l'intenzione di creare "lo show di cacciatori di fantasmi "più gay, più divertente, più stuzzicante e più queer di tutti i tempi". Kristen Stewart ha lanciato un appello per il casting dicendo: "Dobbiamo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022)a caccia di: l'attrice lancia la casting call per esperti di paranormale LGBTQ+ per realizzare lopiù queer e divertente di tutti i tempi.a caccia didi. L'attrice americana interviene sull'account Instagram del parrucchiere delle celebrità C.J. Romero per annunciare una partnership tra lei, Romero e la Scout Productions - responsabile dicome Queer Eye, Legendary and The Hype - con l'intenzione di creare "lodidi"più gay, più divertente, più stuzzicante e più queer di tutti i tempi".ha lanciato un appello per il casting dicendo: "Dobbiamo ...

Advertising

BestMovieItalia : Kristen Stewart acchiappafantasmi: l'attrice annuncia il suo reality «super gay» [VIDEO] - - gaga_inside : Io una Kristen Stewart nella vita me la meritavo. #Twilight - svnforlouis : no ieri ho visto charlie's angles,,, con KRISTEN STEWART,,,non so come io faccia ad essere ancora viva,,, - bashfuleye : ma per capire,mi è salito il dubbio,se KRISTEN STEWART,è bisessuale? - AnnaxLGxTS : RT @comingsoonit: #DavidCronenberg ama sia la recitazione di #KristenStewart che il talento di #RobertPattinson e non disdegna l'idea di di… -