Joao Pedro, sarà ancora Serie A? Pronto l'incontro col club (Di mercoledì 8 giugno 2022) Cosa farà Joao Pedro il prossimo anno? L'attaccante potrebbe lasciare Cagliari e restare in Serie A, previsto un incontro importante Una retrocessione amara, che ancora adesso fa male. In casa Cagliari ci si lecca ancora le ferite per un epilogo stagionale che all'inizio dell'anno in pochi avrebbero preventivato. La squadra sarda aveva cominciato il campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO TORINO, INCONTRO CON IL CAGLIARI PER JOAO PEDRO Sull'attaccante c'è anche la Fiorentina #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, domani incontro con il @CagliariCalcio per #JoaoPedro - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? In programma un incontro tra i direttori sportivi di #Cagliari e #Torino per #JoaoPedro: il num… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Torino forte su Joao Pedro: previsto un incontro con il Cagliari - Frances44892680 : Ma prendere joao pedro ce farebbe proprio schifo a noi? -