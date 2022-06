Il Pinter di Stein e un omaggio a Gaber per stagione Sala Umberto (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo una stagione “intensa e resistente” appena conclusa, il sipario della Sala Umberto di Roma si riaprirà a fine settembre “con la consapevolezza dello scampato pericolo”, per continuare a “dare il segnale che siamo vivi, nonostante nulla sembri andare incontro al teatro”. Con queste riflessioni, il direttore artistico della Sala Umberto di Roma, Alessandro Longobardi, illustra il fitto cartellone che vedrà in scena ben 17 compagnie, che probabilmente saliranno fino a 19 in totale, dal 27 settembre al 7 maggio, con un fiore all’occhiello assoluto: la regia di Peter Stein per ‘Il compleanno’ di Harold Pinter, protagonista Maddalena Crippa. Ma è un cartellone di nomi forti quello proposto al suo pubblico dalla Sala ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Dopo una“intensa e resistente” appena conclusa, il sipario delladi Roma si riaprirà a fine settembre “con la consapevolezza dello scampato pericolo”, per continuare a “dare il segnale che siamo vivi, nonostante nulla sembri andare incontro al teatro”. Con queste riflessioni, il direttore artistico delladi Roma, Alessandro Longobardi, illustra il fitto cartellone che vedrà in scena ben 17 compagnie, che probabilmente saliranno fino a 19 in totale, dal 27 settembre al 7 maggio, con un fiore all’occhiello assoluto: la regia di Peterper ‘Il compleanno’ di Harold, protagonista Maddalena Crippa. Ma è un cartellone di nomi forti quello proposto al suo pubblico dalla...

