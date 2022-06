Il Paradiso delle Signore, video dal set: cambiano look, location e studi (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercoledì 8 giugno la casa produttrice de Il Paradiso delle Signore ha aperto le porte del set di questa rinomata daily soap, permettendo agli appassionati di dare una sbirciata dietro le quinte. All'interno del profilo ufficiale Instagram di 'Aurora Tv Banijay' è possibile visualizzare una serie di filmati che mostrano gli attori del Pds impegnati con le riprese. Intanto, sempre grazie ai social, sono sopraggiunte una serie di novità che riguardano la settima stagione che inizierà a settembre. Si parla di una serie di cambiamenti che riguarderanno, non solo i personaggi che ambientano questa trasmissione, ma anche la location. In queste ore, inoltre, si sta parlando anche del possibile ritorno di due volti amati dai fan: Tina e Cosimo! Il video dietro le quinte de Il Paradiso ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 8 giugno 2022) Mercoledì 8 giugno la casa produttrice de Ilha aperto le porte del set di questa rinomata daily soap, permettendo agli appassionati di dare una sbirciata dietro le quinte. All'interno del profilo ufficiale Instagram di 'Aurora Tv Banijay' è possibile visualizzare una serie di filmati che mostrano gli attori del Pds impegnati con le riprese. Intanto, sempre grazie ai social, sono sopraggiunte una serie di novità che riguardano la settima stagione che inizierà a settembre. Si parla di una serie di cambiamenti che riguarderanno, non solo i personaggi che ambientano questa trasmissione, ma anche la. In queste ore, inoltre, si sta parlando anche del possibile ritorno di due volti amati dai fan: Tina e Cosimo! Ildietro le quinte de Il...

Advertising

NoEdgeForUs : @vasilijivanovic @marcomaioli1 @desti_paradiso Ottimo lavoro, io andavo a cercarmi le storie delle squadre Non Leag… - goldfin27303717 : @a_marialazia Ma sono in paradiso? Sogno? Un insieme di posti così meravigliosi dove lo trovo? La 'cascata delle la… - Gigiemme1 : Fino a quando faceva il nababbo, lui è famiglia, l'occidente era il paradiso, poi per rispondere ad una caxxata di… - zazoomblog : L’Ora chi è l’attore Fabrizio Ferracane l’attore che fa Michele Navarra? Età moglie figli genitori film Montalbano… - WestSer : La rabbia scomposta e forsennata di #Medvedev contro quell’Occidente che fino a ieri era il Paradiso per ogni russo… -