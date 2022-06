Giro d’Italia Under23 2022: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Rassegna impegnativa con più di 15’000 metri di dislivello! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dall’11 al 18 giugno andrà in scena la 45esima edizione del Giro d’Italia Under 23, palcoscenico di grande importanza a livello internazionale per i giovani prospetti delle due ruote. Sono sette le tappe in calendario, chiuderà la Rassegna la mitica Cuneo-Pinerolo: scopriamo i segreti delle frazioni. TAPPA 1 (sabato 11 giugno) – Gradara – Riccione-Argenta, 164,9 km Segmento piatto come una tavola, ad eccezione del GPM di terza categoria di San Clemente posto dopo i primi colpi di pedale. Quasi certamente sarà volata. TAPPA 2 (domenica 12 giugno) – Rossano Veneto-Pinzolo, 166,5 km Il seconda categoria di Vigolo Vattaro, posto a metà corsa, sancirà l’inizio di un tratto di saliscendi piuttosto impegnativo che fa da preludio alla salita di Stenico, rampa di lancio ideale per un attacco da finisseur. TAPPA 3 (lunedì ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dall’11 al 18 giugno andrà in scena la 45esima edizione delUnder 23, palcoscenico di grande importanza a livello internazionale per i giovani prospetti delle due ruote. Sono sette lein calendario, chiuderà lala mitica Cuneo-Pinerolo: scopriamo i segreti delle frazioni. TAPPA 1 (sabato 11 giugno) – Gradara – Riccione-Argenta, 164,9 km Segmento piatto come una tavola, ad eccezione del GPM di terza categoria di San Clemente posto dopo i primi colpi di pedale. Quasi certamente sarà volata. TAPPA 2 (domenica 12 giugno) – Rossano Veneto-Pinzolo, 166,5 km Il seconda categoria di Vigolo Vattaro, posto a metà corsa, sancirà l’inizio di un tratto di saliscendi piuttosto impegnativo che fa da preludio alla salita di Stenico, rampa di lancio ideale per un attacco da finisseur. TAPPA 3 (lunedì ...

