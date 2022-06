Doppio colpo per il Napoli: in arrivo due attaccanti dalla Serie A! (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il Napoli, dopo un terzo posto che sta stretto alla tifoseria e società, soprattutto per le occasioni sfumate importanti per la corsa al titolo, avrebbe messo mano su due attaccanti della Serie A. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella trasmissione Sky calciomercato- L’Originale, nelle prossime ore potrebbe ottenere il sì di Federico Bernardeschi, che si sta convincendo sempre di più dell’opzione partenopea. Al banco delle trattative il Napoli ha anche allestito la trattativa che porterebbe Gerard Deulofeu in maglia azzurra. Sull’ex Milan balla ancora qualche milione tra domanda e richiesta. I partenopei offrono 12 milioni, mentre l’Udinese si staziona sui 20 milioni. Il calciatore aveva compiuto il suo ritorno all’Udinese nella sessione di gennaio 2021, dal Watford, per una cifra intorno ai 17 milioni di ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il, dopo un terzo posto che sta stretto alla tifoseria e società, soprattutto per le occasioni sfumate importanti per la corsa al titolo, avrebbe messo mano su duedellaA. Come riportato da Gianluca Di Marzio nella trasmissione Sky calciomercato- L’Originale, nelle prossime ore potrebbe ottenere il sì di Federico Bernardeschi, che si sta convincendo sempre di più dell’opzione partenopea. Al banco delle trattative ilha anche allestito la trattativa che porterebbe Gerard Deulofeu in maglia azzurra. Sull’ex Milan balla ancora qualche milione tra domanda e richiesta. I partenopei offrono 12 milioni, mentre l’Udinese si staziona sui 20 milioni. Il calciatore aveva compiuto il suo ritorno all’Udinese nella sessione di gennaio 2021, dal Watford, per una cifra intorno ai 17 milioni di ...

