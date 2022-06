Design e arte per aiutare la popolazione ucraina (Di mercoledì 8 giugno 2022) «10 Margherite per l’ucraina» è il progetto di solidarietà collegato all’«Extrasalone» di Oriocenter. Un’asta benefica per dieci penne di Design rese uniche dall’intervento dell’artista Margherita Leoni Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) «10 Margherite per l’» è il progetto di solidarietà collegato all’«Extrasalone» di Oriocenter. Un’asta benefica per dieci penne direse uniche dall’intervento dell’artista Margherita Leoni

Advertising

AD_italia : Fabrizio Casiraghi libera dai vincoli parigini un hôtel particulier: nessuna ostentazione, solo la giusta dose di n… - DiegoCusano_ : RT @CentodieciBM: Scopri l'arte ad 'Effetto Wow'! Quest'anno, in occasione dell’attesa Design Week, va in scena il progetto espositivo di D… - AD_italia : Dalle straordinarie composizioni floreali di Michael e Darroch Putnam all’interior design delle case di famosi merc… - PaolaOrfino : RT @SocialeCentro: Don Giuliano Savina racconta l’esperienza del Refettorio Ambrosiano che unisce alta cucina, arte, design e solidarietà.… - marcellosanfili : RT @CecilCapriotti: Milan Design week 2022 ?? @myeventsmilano @gianlumob Musica @elodie e Arte @trulydesigncrew in un connubio magico Lo… -