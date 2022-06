Dagli Uffizi a Siena due storiche vedute della città cinquecentesca

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Saranno esposte al complesso museale Santa MariaScala di, fruibili da tutti, due grandi operedi proprietà deglie profondamente legate all’identità del Palio: si tratta delle duedi Piazza del Campo firmate da Vincenzo Rustici nel 1585: “Piazza del Campo con la sfilata delle contrade” e “Piazza del Campo con la caccia ai tori”, entrambe tele di 192×126 cm. Il sindaco diLuigi De Mossi e il direttore degliEike Schmidt hanno suggellato l’intesa martedì 7 giugno, durante una visita del direttore nelladel Palio. I due dipinti erano da alcuni decenni in deposito esterno, in custodia presso la Banca Monte dei Paschi di ...

