Covid oggi Lazio, 2.844 contagi e 7 morti: a Roma 1.738 casi (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 2.844 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 8 giugno. Si registrano inoltre altri 7 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.738. A dirlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. oggi nella regione "su 5.837 tamponi molecolari e 16.364 tamponi antigenici per un totale di 22.201 tamponi, si registrano 2.844 nuovi casi positivi (-779), sono 7 i decessi (+1), 484 i ricoverati (-32), 32 le terapie intensive (stabili) e +2.119 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%", evidenzia. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 618 i ...

