CORRIERE – Bernardeschi al Napoli: ci siamo, affondo decisivo di De Laurentiis (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federico Bernardeschi è in viaggio verso il Napoli, la notizia è stata lanciata da CORRIERE.it che parla di un accordo imminente. Il giocatore è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia azzurra, di giocare la Champions League da protagonista. Aurelio De Laurentiis ha fiutato da tempo l’affare a parametro zero, con il giocatore che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus. Bernardeschi in cinque anni in bianconero non ha mai sfondato, segnato appena 12 gol e vivendo sempre un rapporto complicato che lo ha portato spesso a restare in panchina. Bernardeschi-Napoli: la trattativa La società azzurra sembra voler dare una chance concreta al giocatore che a 28 anni si trova senza contratto. “Il Napoli si avvicina a ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Federicoè in viaggio verso il, la notizia è stata lanciata da.it che parla di un accordo imminente. Il giocatore è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia azzurra, di giocare la Champions League da protagonista. Aurelio Deha fiutato da tempo l’affare a parametro zero, con il giocatore che non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus.in cinque anni in bianconero non ha mai sfondato, segnato appena 12 gol e vivendo sempre un rapporto complicato che lo ha portato spesso a restare in panchina.: la trattativa La società azzurra sembra voler dare una chance concreta al giocatore che a 28 anni si trova senza contratto. “Ilsi avvicina a ...

