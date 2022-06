Con la nuova Skagen Jacket Ocean Bound di Helly Hansen la plastica non si butta | si indossa

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Dall’o arriva e all’o ritorna: è questo, in sintesi, il ciclo virtuoso dellaOffshoredi, vincitrice del prestigioso German Design Award 2022 per le realizzazioni più innovative e rivoluzionarie. Sostenibilità e riciclo sono argomenti arcinoti e oggetto di innumerevoli studi e progetti ma, in concreto, non si fa mai abbastanza per proteggere il mare e glii. Soprattutto nel campo dell’abbigliamento tecnico dove, un po’ per i pregiudizi duri a morire, un po’ perché il processo di trasformazione e riciclo è lungo e dispendioso, alla fine, si preferisce spacciare per ecosostenibili dettagli insignificanti - che non faranno comunque la differenza in termini di ...