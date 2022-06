Chi è Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani 2022 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con il suo romanzo Niente di vero (Einaudi) è riuscita a conquistare il Premio Strega Giovani. Stiamo parlando di Veronica Raimo, scrittrice e sceneggiatrice romana, che nel suo libro ha saputo tratteggiare un personaggio femminile ironico, che descrive la sua famiglia disfunzionale senza peli sulla lingua ma con un affetto che trapela da ogni pagina. Chi è Veronica Raimo Classe 1978, Veronica Raimo è nata a Roma e si è laureata in Lettere sul cinema della Germania divisa, ha vissuto a Berlino occupandosi di ricerca presso l’Università di Humboldt. Traduttrice dall’inglese per diverse case editrici come minimum fax, Fandango e Coconino Press, ha esordito nella narrativa nel 2007 con il romanzo Il dolore secondo Matteo al quale hanno ... Leggi su dilei (Di mercoledì 8 giugno 2022) Con il suo romanzo Niente di vero (Einaudi) è riuscita a conquistare il. Stiamo parlando di, scrittrice e sceneggiatrice romana, che nel suo libro ha saputo tratteggiare un personaggio femminile ironico, che descrive la sua famiglia disfunzionale senza peli sulla lingua ma con un affetto che trapela da ogni pagina. Chi èClasse 1978,è nata a Roma e si è laureata in Lettere sul cinema della Germania divisa, ha vissuto a Berlino occupandosi di ricerca presso l’Università di Humboldt. Traduttrice dall’inglese per diverse case editrici come minimum fax, Fandango e Coconino Press, ha esordito nella narrativa nel 2007 con il romanzo Il dolore secondo Matteo al quale hanno ...

Advertising

DonnaGlamour : 3 curiosità su Veronica Raimo, vincitrice del Premio Strega Giovani - delogu_veronica : @Ninomauger @barulino Chi è alla ricerca di due minuti di attenzione e perché proprio tu? Che c'è la mamma non ti h… - veronica_rosset : RT @SiGarantista: Chi giudica è collega di chi accusa, chi accusa è collega di chi giudica: cambiamo le cose! Fabio Cammalleri ?@FCammaller… - Gianniprofondo : @veronica_faso @andrea_santo02 A porta vuota segna solo chi ha un ottimo senso della posizione, infatti Immobile no… - Frances91152113 : “Simone chi?” is the new “Chi è Veronica?” #unprofessore -