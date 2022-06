Brambati | Gnonto? All' Inter lo hanno fatto partire | ma non credo sia il salvatore della patria

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Il procuratore ed ex calciatore Massimovenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, affrontando diversi temi dal calciomercato alla Nazionale di Roberto Mancini. Di seguito le...

Advertising

Brambati su TMW Radio ha parlato del possibile mercato in uscita dell'Inter. Poi un commento riguardo l'Italia e in particolare la difesa.L'ex calciatore, ora operatore di calciomercato, Massimo Brambati, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Maracanà, programma in onda su TMW Radio: "L'Inter deve fare almeno u ...