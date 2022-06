Billie Eilish: la nuova canzone parla di aborto e tanto altro (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il brano si intitola Tv e, nonostante la melodia acustica, composta da solo voce e chitarra, tratta temi molti forti e di attualità. L'artista l'ha scritto insieme a suo fratello Finneas e, oltre all'interruzione di gravidanza, parla anche del processo tra Johnny Depp e Amber Heard. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il brano si intitola Tv e, nonostante la melodia acustica, composta da solo voce e chitarra, tratta temi molti forti e di attualità. L'artista l'ha scritto insieme a suo fratello Finneas e, oltre all'interruzione di gravidanza,anche del processo tra Johnny Depp e Amber Heard. L'articolo proviene da DireDonna.

