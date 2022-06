Beni confiscati | Fondazione Polis | “Vicini al sindaco di Quarto”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Siamo venuti a conoscenza di quanto denunciato daldi, Antonio Sabino e dal responsabile per la gestione deidel Comune, Nello Mazzone, ovvero del messaggio ricevuto via whatsapp nel quale venivano criticati gli eventi che si svolgono a via Nicotera 15, sul bene confiscato Casa Mehari, divenuto un centro che accoglie numerose attività di natura sociale e culturale, in quanto alcuni cittadini si sentirebbero “impossibilitati e sequestrati di uscire di casa” a causa degli stessi eventi, contestando al Comune di “mancare di rispetto” ai residenti. Ile il responsabile per ihanno celermente informato i Carabinieri e la Procura circa il messaggio ricevuto. Come ...